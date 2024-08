Jannik Sinner (23 de ani, 1 ATP) abordează US Open din postura de lider mondial implicat într-un scandal de dopaj.

Primul număr unu ATP din Italia a acordat un interviu acordat ESPN în care a povestit, pe larg, cum a gestionat ultimele luni, care l-au pus în cea mai grea situație întâlnită până acum, în cariera sa de tenismen profesionist.

Jannik Sinner: „Au fost nopți întregi de nesomn în timpul turneului de la Wimbledon.”

La Wimbledon, Sinner a ajuns până în sferturile de finală, unde a pierdut scor 3-2 la seturi în fața lui Medvedev.

Sinner a fost absolvit de vina dopajului de către un tribunal independent, după uzul unui spray cu clostebol, în timpul turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells.

Performanțele atinse de elevul lui Darren Cahill în perioada în care i s-a aplicat spray-ul care conținea substanța interzisă au fost anulate, italianul pierzând atât punctele cât și banii aferenți semifinalei atinse în California (400 de puncte ATP, respectiv o treime de milion de dolari americani).

„Eu am știut imediat de unde a venit și cum a intrat în corpul meu.”

„A fost extrem de complicat pentru mine să gestionez aceste luni. În timpul Wimbledon, spre exemplu, au fost nopți întregi de nesomn pentru că mă gândeam doar la ce mi se întâmplă. Pe acest fond au apărut și problemele fizice, la șold, m-am și îmbolnăvit.

Acum, simt că o mare greutate mi-a fost luată de pe umeri, sper ca niciun alt jucător să nu trebuiască să treacă vreodată prin ce am trecut eu. Sper, totodată, ca lumea să înțeleagă de ce mi-a fost permis să joc, nu am avut nicio vină.

Nu a fost vorba de niciun proces diferit. Fiecare jucător care este testat pozitiv trebuie să treacă prin aceleași etape. Nu există scurtături, nu există tratament preferențial, toată lumea trece prin același proces. Am explicat deja de ce am putut continua să joc, asta este tot ce am să spun.

Desigur, înțeleg frustrarea altor jucători, dar poate motivul pentru care au fost suspendați este pentru că nu știau exact de unde a venit testul pozitiv, ce substanță au folosit.



Dar eu am știut imediat de unde a venit și cum a intrat în corpul meu. Ne-am dat seama imediat, am fost conștienți de ce s-a întâmplat.

Am fost transparent total, am prezentat dovezi clare despre ce s-a întâmplat și de aceea am avut parte de clemență, pentru că a fost un accident,” a explicat Sinner înainte să participe la US Open.

