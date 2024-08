Mai în glumă, mai în serios, „Nole” s-a apucat de ciclism. Tenismenul sârb s-a distrat în concediul din Muntenegru pe un traseu de ciclism montan.

Într-o filmare, Djokovic nu a putut să nu se distreze precum un copil și a început să sprinteze, spunând, între timp: „Pogacar. Tadej Pogacar sprintează în Turul Franței,” au fost cuvintele lui Djokovic.

Tennis? Completed it ✅

Novak Djokovic now has his eyes on cycling and Tadej Pogacar ????#tourdefrance pic.twitter.com/KagfjmqbkY