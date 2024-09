Irina Begu (34 de ani), campioană la Montreux.

Sportiva din București nu a fost învinsă de nimeni pe zgura orașului cu aproximativ 25,000 de locuitori din Elveția.

În finala competiției de calibru WTA 125k, Irina Begu (34 de ani, 107 WTA) a învins-o pe croata Petra Marcinko (244 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-0.

După o primă jumătate de oră în care a câștigat un singur game, Irina Begu și-a dezlănțuit forțele și, din postura de favorită numărul șapte la câștigarea trofeului, a legat aproximativ o oră de joc cu douăsprezece game-uri adjudecate și doar trei cedate.

Irina Begu having a good time and jumping in the lake in Montreux as the champion of the 125 tournament there today. pic.twitter.com/JFZ6Xfqfv6