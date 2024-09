Jannik Sinner (23 de ani, 1 ATP) a reușit calificarea în finala US Open 2024. Taylor Fritz - Jannik Sinner se joacă duminică, 8 septembrie, de la ora 23:00, la douăzeci și patru de ore distanță de la finala feminină, care va fi disputată între Jessica Pegula și Aryna Sabalenka.

Tenismenul italian nu a pierdut set în semifinala în care s-a duelat cu Jack Draper, cel mai în formă tenismen din Marea Britanie.

„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open

Anna Kalinskaya supporting Jannik Sinner at the US Open. ❤️

(via @TennisChannel) pic.twitter.com/plDP4cW81I