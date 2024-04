Irina Bara, calificare extraordinară în sferturi, la Bogota! Bifează un salt uriaș în clasamentul WTA

Irina Bara (29 de ani, 178 WTA) s-a calificat eroic în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Bogota, Columbia.

Sportiva din România a depășit-o pe brazilianca Laura Pigossi (29 de ani, 119 WTA), după ce a revenit de la 0-1 la seturi. Partida s-a încheiat scor 3-6, 7-6 (3), 6-4, după trei ore și douăzeci și unu de minute de joc.

Amazing comeback win for Irina Bara in Bogota! Despite the 1st set score, every game was super close. Irina just couldnt win the important points. In the 2nd she was able to do it in a tie break. Then in the 3rd she finished it. Irina Bara defeated Laura Pigossi 3-6, 7-6, 6-4 pic.twitter.com/nUQGW8ubOZ