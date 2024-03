Întrebarea legată de Simona Halep care l-a făcut pe Ilie Năstase să răspundă cu un 'nu' apăsat

Marele Ilie Năstase a comentat decizia TAS, care a admis apelul Simonei Halep. Oficialii de la Lausanne au hotărât să micșoreze suspendarea de patru ani dictată de ITIA la doar nouă luni.

Cum Simona Halep va reveni cât mai repede în circuit - e posibil chiar la Miami - se nasc discuții despre țelurile dublei campioane de Grand Slam. O dezbatere se leagă deja de locul pe care și-l va dori în ierarhia mondială.

Năstase, primul lider din istoria ATP, a fost întrebat dacă jucătoarea din Constanța își propune ținte cât mai înalte, chiar primul loc. Apropiat al Simonei, fostul președinte al Federației Române de Tenis a răspuns cu 'nu' hotărât.

“Au lungit-o prea mult (n.r. – despre proces). Pedeapsa e de 9 luni, dar procesul a durat un an și jumătate. E o veste bună în primul rând pentru ea, dar și pentru România, că s-a făcut dreptate. A fost nevoie de prea mult timp ca să se judece un caz ca ăsta.

Pentru ea nu e o problemă. Mulți se accidentează un an, un an și jumătate, apoi revin și nu au nicio problemă. Deci de revenit, n-are probleme. Nu va fi ușor, dar va primi wildcard-uri la toate turneele la care vrea să joace.

Nu cred că ea vrea să revină număr 1 mondial. Nu contează numărul 1 în clasament acum. Contează să joace, să joace de plăcere, și vor veni și rezultatele.”, a spus Ilie Năstase, la Sport Total FM.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de Simona Halep şi i-a redus, marţi, la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

''Procedura de apel a TAS a cuprins procese intensive şi o audiere de trei zile care a avut între 7 şi 9 februarie, la Lausanne. Comisia TAS a audiat numeroşi experţi şi martori, majoritatea prezenţi fizic la audiere. Comisia a determinat în unanimitate ca perioada de patru ani de ineligibilitate impusă de tribunalul independent al ITF să fie redusă la nouă luni, începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat pe 6 iulie 2023. Întrucât termenul a expirat înainte ca apelul să fie depus la TAS, completul TAS a hotărât că e oportun să emită dispoziţia cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător'', se arată în comunicatul TAS.

Simona Halep fusese suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, pe 12 septembrie 2023, de către Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA). ITIA a precizat atunci că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

