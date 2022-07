Iga Swiatek a fost învinsă sâmbătă în turul trei la Wimbledon de franţuzoaica Alize Cornet (37 WTA) în două seturi, 6-4, 6-2.

Alize Cornet a pus capăt seriei de 37 de victorii consecutive obţinute de Swiatek. Aceasta nu mai pierduse niciun meci după ce a fost eliminată în turul doi la Dubai în februarie şi a câştigat cele şase turnee la care a participat de atunci: Doha, Indian Wells şi Miami pe suprafaţă dură, Stuttgart, Roma şi Roland Garros pe zgură.

"Vreau să spun că sunt un mare fan al Igăi. Este atât de talentată, o jucătoare extraordinară, un ambasador al tenisului feminin. Sunt flatată că am reușit să o înving", a declarat Alize Cornet după meci.

Thread complete ????

Thanks for taking us along on an incredible run, @iga_swiatek ???? pic.twitter.com/dxQjbFt25W