Starul elvețian a vizitat All England Club duminică, cu ocazia centenarului terenului central al turneului, şi a fost prezent pe iarbă alături de câţiva dintre campionii care au scris istorie aici, ca Novak Djokovic, Margaret Court, Martina Hingis sau Bjorn Borg.

"Am fost foarte norocos să pot juca multe meciuri pe acest teren. Este fantastic să fii alături de toţi aceşti campioni. Îmi amintesc emoţia cu care am venit aici ca să joc împotriva lui Pete Sampras în 2001. Sper să mai pot reveni măcar o dată", a spus Federer. El a adăugat că cele mai plăcute amintiri de la Wimbledon sunt meciul cu Sampras din urmă cu 21 de ani şi primul titlu, obţinut în 2003 împotriva lui Mark Philippousis.

Federer, care în august va împlini 41 de ani, a suferit în ultimii ani mai multe operaţii la genunchi şi nu a mai participat la niciun turneu de la ediţia trecută de la Wimbledon. El intenţionează să joace în acest an în Laver Cup şi în turneul de la Basel, oraşul său natal.

With eight singles titles to his name, @rogerfederer ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/ucGLn0wW6q