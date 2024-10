Wim Fissette (44 de ani) a fost angajat de Iga Swiatek, sportiva poloneză care a dominat tenisul feminin mondial, în ultimele trei sezoane.

După retragerea australiencei Ashleigh Barty, Swiatek s-a așezat confortabil pe locul întâi al clasamentului WTA și a început să își asigure titlu după titlu, pe zgura de la Roland Garros.

Iga Swiatek, lăudată de Wim Fissette, fostul antrenor al Simonei Halep

În contextul în care Swiatek are, la numai 23 de ani, cinci titluri de mare șlem, din care patru obținute la Paris, Wim Fissette a declarat că sportiva din Polonia ar fi „probabil, cea mai bună jucătoare de tenis din istorie.”

„Este, evident, o mare onoare. Este foarte special să antrenez un lider mondial. Iga este, probabil, cea mai bună tenismenă din toate timpurile.

Este foarte rapidă, se apără extrem de bine și este foarte solidă. Adaugă mult efect mingii, ceea ce complică lucrurile pentru adversari,” a declarat Fissette pentru publicația belgiană Le Soir, sursă citată de Gazeta Sporturilor.

Swiatek, momentan departe de a câștiga minimum un titlu în toate cele patru competiții majore

Polonezei îi lipsesc trofee pe iarba de la Wimbledon și pe hardul de la Melbourne.

Declarația a intrigat lumea tenisului. Anumite voci susțin că un asemenea titlu este imposibil de acordat, având în vedere perioada îndelungată în care Swiatek mai poate bifa performanțe importante în tenisul feminin.

În plus, Swiatek are un singur titlu major cucerit în afara zgurii de la Roland Garros, trofeul ridicat la US Open, în 2022.

În favoarea polonezei rămâne argumentul perseverenței în excelență; la doar 23 de ani, Swiatek ocupă locul 7 în topul jucătoarelor care au rezistat cele mai multe săptămâni pe locul unu al clasamentului mondial.

Swiatek are, până în prezent, 125 de săptămâni trăite ca lider WTA, dar va mai avea nevoie de aproximativ alți doi ani petrecuți în acea postură pentru a mai avansa în această ierarhie istorică.