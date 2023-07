Fost număr 33 ATP, suspendat din tenis. Tenismenul american împarte același avocat cu Simona Halep

Jenson Brooksby (22 de ani, 101 ATP) a acceptat o suspendare provizorie din partea Agenției Internaționale a Integrității în Tenis, după ce ar fi ratat trei teste anti-doping consecutiv, într-o perioadă de douăsprezece luni.

„Nu am picat niciodată vreun test anti-dopaj, nu am luat niciodată vreo substanță interzisă,” a declarat tenismenul american pentru Associated Press.

Jenson Brooksby, suspendat provizoriu din tenis. Americanul împarte același avocat cu Simona Halep

„Unul dintre testele ratate a avut loc în Țările de Jos, la Hertogenbosch. În timpul acelui test planificat, mă aflam în hotelul asigurat de reprezentanții turneului, unde am comunicat că voi fi. Abia aștept să îmi prezint dovezile în fața panelului de arbitri,” a menționat Jenson Brooksby, într-un comunicat oficial.

Avocatul Howard Jacobs îl va reprezenta pe Jenson Brooksby în tribunal. El este unul dintre avocații Simonei Halep, care i-au fost alături la Londra, unde acesta a încercat să demonstreze, în fața oficialilor ITIA, că substanța Roxadustat ar fi ajuns în corpul Simonei Halep prin consumul de suplimente nutritive contaminate.