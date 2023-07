Filip Jianu explică dificultatea de a reuși, ca junior în tenis: „În România ultimilor 15 ani nu a existat niciun sistem în tenis” 

Filip Jianu (21 de ani, 304 ATP) a reușit mai mult de 25 de victorii, în prima parte a sezonului 2023, iar în luna februarie a adus victoria României, în barajul de Cupa Davis din Thailanda.

Jianu s-a impus în două meciuri de simplu pentru a securiza șansa țării noastre de a disputa play-off pentru intrarea în Grupa Mondială I, în luna septembrie.

Filip Jianu: „Credința mea oarbă e că pot să reușesc în tenisul profesionist.”

Filip Jianu a câștigat în luna mai turneul ITF M15 de la Alaminos-Larnaca.

Până la următoarea ocazie de a-și reprezenta țara, Filip Jianu a dezvăluit, pentru Behind the Racquet, cât de mici sunt șansele juniorilor din țara noastră de a deveni tenismeni profesioniști de succes, având în vedere contextul din care porensc.

„Când vii dintr-o țară ca a mea, unde, în ultimii cincisprezece ani, nu a existat niciun sistem în tenis, ajutor financiar pentru jucători, turnee, donatori sau specialiști, ai o șansă infimă de a reuși.

Oamenii din țară cred că trebuie să fii nebun să alegi o carieră în tenisul profesionist. Numărul jucătorilor de succes în ultimii 10-15 ani din țara mea sunt o dovadă vie a acestui fapt.

Credința mea oarbă e că pot să reușesc. Până la 14 ani, tenisul a fost doar un joc, un hobby pentru mine, după care, dintr-odată, am ajuns să joc în finala Campionatului European U14.

Rezultatul meu de acolo mi-a adus expunere internațională, fără de care nu aș fi aici azi. După acea finală, am primit o bursă la Academia IMG, unde am stat până am împlini 18 ani.

Acolo am învățat ce înseamnă tenisul profesionist, cum se antrenează tenismenii, cum se comportă. Cei de acolo m-au ajutat să devin unul dintre cei mai buni juniori din lume și mi-au arătat că am potențialul de a continua,” și-a scris Filip Jianu povestea, pentru Behind the Racquet.