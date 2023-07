Ghinioanele s-au ținut lanț de Emma Răducanu în 2023. Jucătoarea britanică de origine română a avut mari probleme la umărul drept și la încheietura mâinii drepte, s-a operat și a fost obligată să stea pe tușă pentru a se recupera mai multe luni.

În consecință, sportiva născută în Toronto a ratat cele două turnee de Grand Slam ale verii, Roland Garros și Wimbledon, dar trage tare în sala de forță pentru a putea fi aptă la US Open 2023.

Emma Răducanu a postat pe Instagram un clip de 30 de secunde în care arată că vrea să reintre în formă din punct de vedere fizic cât mai repede.

Presa britanică a publicat mai multe imagini de la antrenamentul susținut în sala de forță - primul după o lungă perioadă de inactivitate.

Campioană la US Open în septembrie 2021, Emma Răducanu a intrat în cel mai mare impas al perioadei de după momentul care a făcut-o faimoasă în întreaga lume.

Pentru a-și trata problemele pe care le acuza la nivelul încheieturilor, sportiva britanică a trecut prin trei intervenții chirurgicale, în primăvara acestui an.

Emma Raducanu heads back to the gym to work out on the start of her journey back to full fitness, after missing Wimbledon with surgery https://t.co/xzsWlO6Aei