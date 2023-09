Ediția 2023 a Cupei Laver s-a încheiat cu un scor neverosimil al meciurilor directe. Echipa Lumii, instruită de legendarul John McEnroe a învins cu 13-2 jucate formația europeană, condusă de Bjorn Borg.

La eveniment a asistat inclusiv Roger Federer, care a jucat ultimul său meci de tenis în ediția anterioară a acestei competiții neoficiale.

Echipa Europei - Echipa Lumii 4-2, după șase ediții de Cupa Laver organizate

Casper Ruud a adus singura victorie a europenilor, în meciul cu Tommy Paul, încheiat scor 7-6 (6), 6-2.

Taylor Fritz l-a învins pe Andrey Rublev, 6-2, 7-6 (3), iar Frances Tiafoe l-a depășit pe Hubert Hurkacz, scor 7-5, 6-3, înainte ca Tiafoe să revină cu succes, alături de Ben Shelton, pentru a securiza victoria decisivă, în a treia zi, în fața echipei alcătuite din Hubert Hurkacz și Andrey Rublev, învinși scor 7-6 (4), 7-6 (5).

Reacția căpitanului John McEnroe, după succesul categoric obținut de echipa sa

„În numele întregii echipe a Lumii, mă declar mândru de acești băieți. Am adunat o echipă foarte tânără și experimentată, băieți care au mai fost aici înainte, toți au jucat foarte bine.

A fost o săptămână incredibilă, am dat o palmă câtorva adversari, spun asta cu afecțiune, dar asta am făcut. Acum ne gândim deja la anul viitor. Am luptat din greu în primii ani și acum am gustat, în sfârșit, gustul victoriei. Adevărul este că se simte minunat, așa că le mulțumesc acestor băieți, dar și fratelui meu, mâna mea dreaptă în toți acești ani,” a declarat John McEnroe, încântat că l-a învins pe rivalul Bjorn Borg, notează Punto de break.

Patrick Ciorcilă, despre cazul Simonei Halep: „Verdictul s-a dat pe foarte multe presupuneri, fără dovezi clare”