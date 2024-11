Novak Djokovic va juca, la Buenos Aires, împotriva lui del Potro, într-un meci de retragere a argentinianului

„La o zi după meciul cu Delbonis m-am operat. A fost a cincea operație la genunchi, iar din acel moment am încetat să îmi fac publice operațiile. A urmat recuperarea, nu a funcționat, iar, două luni și jumătate mai târziu, ajungem la operație pentru a șasea oară.

Ulterior, am mers în SUA și am continuat recuperarea. Am avut mai mult de o sută de injecții în picior, în șold și în spate. M-au injectat, mi-au făcut analize, mi-au ars nervii, mi-au blocat tendoanele... am avut parte de o suferință zilnică. Așa am dus-o, de la meciul cu Delbonis, până azi.

E foarte dificil să înfrunți asta, douăzeci și patru de ore pe zi. E complicat. Sunt ceasuri în care nu mai am răbdare. Nu sunt indestructibil. Sunt ca oricare altă persoană, care a făcut bune și rele. Uneori, nu mai am energie, iar piciorul mă consumă foarte mult.

Mă trezesc și iau câte 6-8 pastile: un protector gastric, un anti-inflamator, un analgezic și încă una pentru anxietate.

Îmi spun că problema e psihologică, dar nu are cum să fie. E teribil și nu știu când se va termina.

Nu am mai alergat, nu am mai urcat o scară, nu am mai lovit o minge și nu am mai jucat tenis de când aveam 31 de ani,” spune del Potro, la 36, notează Punto de break.

Juan Martin del Potro a fost număr trei ATP, în 2018. Are 22 de titluri în palmares, iar cel mai recent a fost cucerit în 2018, la Indian Wells.