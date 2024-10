Emma Răducanu (21 de ani, 58 WTA) este departe de a fi o jucătoare norocoasă, din punctul de vedere al sănătății.

După victoria miraculoasă conturată la US Open, în 2021, sportiva din Marea Britanie cu tată român, Răducanu s-a confruntat cu o serie de accidentări care i-au afectat constanța în rezultate.

Emma Răducanu a renunțat să urmărească tenisul, în perioada în care era accidentată

În perioada în care a stat departe de lumea tenisului, Răducanu a admis că nu a mai avut puterea de a urmări acțiunea din circuitul WTA.

„Am lipsit opt ani și am suferit trei operații, iar recuperarea nu a fost atât de simplă precum era planificat. Inițial, trebuia să mă întorc pe teren după doar patru luni, iar, în cele din urmă au trecut opt, deoarece am tras de mine și am suferit o recidivă.

Cred că am învățat o lecție de răbdare și să nu grăbesc lucrurile,” a declarat Răducanu pentru HSBC, conform Tennis World USA.

„Acum sunt mult mai recunoscătoare pentru sănătatea mea decât pentru rezultate. Când ești pe margine, urmărești totul trecând pe lângă tine și e dificil. A trebuit să le închid pe toate, fiindcă nu mai puteam viziona nimic,” a completat Răducanu.

Istoricul accidentărilor suferite de Emma Răducanu