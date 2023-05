Sorana a fost învinsă de de italianca Jasmine Paolini, locul 53 mondial, scor 7-5, 2-6, 6-2. Meciul a durat două ore şi 13 minute. România mai are o singură reprezentantă la simplu, pe Irina Begu, după ce şi Ana Bogdan a fost eliminată în runda inaugurală.

Sorana Cîrstea a comis 48 de erori neforțate în 2 ore și 13 minute de joc

Terenul cu numărul 13 i-a adus ghinion Soranei Cîrstea, care a comis un număr nefiresc de erori neforțate, 48.

Paolini a jucat în repetate rânduri stânga-dreapta, pentru a o forța pe Cîrstea să lovească din alergare, tactică prin care jucătoarea din țara noastră a fost depășită în mod constant. Pentru prezența pe tabloul principal, Sorana Cîrstea va primi un cec în valoare de 69,000 de euro, dar va pierde 60 de puncte în clasamentul WTA, întrucât nu a reușit să își egaleze calificarea în turul secund, reușită anul trecut.

Sorana Cîrstea explică: "Am avut niște probleme la stomac"

"Am avut niște probleme de sănătate, la stomac. Azi m-am trezit cu ele. Am încercat tot ce am putut, am fost fără energie, mi-a fost greu să împing în picioare, le simțeam de gelatină. Cred că meciul s-a jucat când am avut 5-4 și minge de set (n.r. în primul set). Dacă luam setul terminam în două seturi și într-o oră eram afară din teren și cu o victorie. Însă asta este, se mai întâmplă să fie și zile nefaste din punct de vedere al sănătății.

Păcat că a venit tocmai aici, pentru că în ultima săptămână am muncit extrem de mult. Dar, ca și în viață, și în tenis de multe ori muncești și nu vezi niciun rezultat. Însă trebuie să continui și să sperăm că în sezonul de iarbă totul o să fie OK.

Neavând suficientă energie, am încercat să păstrez raliurile destul de scurte și să grăbesc puțin jocul. Mi-a mers în setul doi, dar în setul 3 ea a început extrem de puternic și cred că atunci când mi-a făcut break și s-a dus în 3-1 a căpătat puțină încredere, mai mult curaj și a început să joace mai liber.

Păcat că am lăsat să ducă meciul în 3 seturi. Chiar și în condițiile astea ar fi trebuit să câștig acest meci. E păcat, pentru că sigur până joi aș fi fost bine din toate punctele de vedere. Îmi pare extrem de rău, însă mai sunt și astfel de zile. Nu e o zi prea roz pentru mine, dar există o singură cale și aceea este înainte.", a declarat Sorana Cîrstea, pentru Eurosport.

Bilanțul Soranei Cîrstea, după 15 participări la Roland Garros

2009 rămâne cea mai frumoasă amintire a jucătoarei din Târgoviște la Paris. Pe când avea doar 19 ani, Sorana Cîrstea reușea să o învingă pe Jelena Jankovic, în faza ultimelor 16 jucătoare, scor 3-6, 6-0, 9-7, înainte de a sfârși eliminată de australianca Samantha Stosur, în sferturi, scor 6-1, 6-3.

A doua ediție de succes din istoricul Soranei Cîrstea la Paris rămâne 2021, când o înfrângere greu de digerat cu Tamara Zidansek i-a negat accesul în faza ultimelor opt participante.

Cîrstea pierdea, în urmă cu doi ani, în fața slovenei Zidansek, scor 7-6, 6-1, după un prim set în care a beneficiat de mari șanse de câștig.