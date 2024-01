Cine transmite la TV Australian Open 2024. Surpriză mare printre experți

Eurosport aduce meciurile de neratat ale primului turneu de Grand Slam al sezonului de tenis, Australian Open, potrivit unui comunicat transmis de Eurosport.

Turneul începe duminică, 14 ianuarie, urmând să se încheie cu finala masculină din 28 ianuarie, aceasta urmând după finala feminină de pe 27 ianuarie.

Cele mai importante nume din tenis se reunesc la Melbourne Park pentru primul turneu de Grand Slam din 2024, dând startul unui an plin de acțiune la Eurosport.

Între 14 și 28 ianuarie, fanii pot urmări fiecare punct și fiecare minge lovită la Australian Open datorită acoperirii TV și online Eurosport. 260 de ore de tenis pot fi urmărite pe Eurosport 1 și Eurosport 2, alături de imaginile live de pe cele 17 terenuri de la Melbourne Park. Novak Djokovic se află în căutarea celui de-al 11-lea său titlu la Australian Open, în timp ce Iga Swiatek și Aryna Sabelenka își continuă rivalitatea pentru numărul 1 mondial.

Pentru prima dată, superstarul australian Nick Kyrgios se va alătura echipei de experți de talie mondială a Eurosport de la Melbourne. Câștigător al Australian Open 2022 la dublu masculin, el le va oferi fanilor informații și detalii unice despre turneu și jucători din cabina de comentarii de la fața locului. O transmisiune bonus din cabina de comentarii va fi, de asemenea, disponibilă în aplicația Eurosport.

Pentru a aduce fanii mai aproape de acțiunea de la Melbourne Park, echipa Eurosport de la fața locului va fi completată de John McEnroe, de șapte ori campion de Grand Slam, care se alătură fostului număr șapte mondial Barbara Schett și medaliatei olimpice cu argint Laura Robson.

????Australian Open Order OF PLAY - RLA & MCA - Sunday 14 January ???? Full schedule to follow at https://t.co/GDd0dOVG6D#AusOpen #AO2023 pic.twitter.com/QuyKAlyGB8