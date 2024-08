Hackerii fantomă și milionul invizibil! Dumitru Dragomir a făcut haz de necaz după ce Becali a fost "furat" de qatarezi

Florinel Coman a fost transferat de la FCSB la Al-Gharafa pentru suma de 5.250.000 de euro. Cu toate acestea, banii nu au fost încă virați în conturile FCSB, iar oficialii clubului din România sunt acum într-o situație dificilă.

Hackerii fantomă și milionul invizibil! Dumitru Dragomir a făcut haz de necaz după ce Becali a fost "furat" de Qatareziâ

Florinel Coman, deja debutant pentru Al-Gharafa, se află în centrul unui scandal după ce oficialii clubului din Qatar au susținut că banii pentru transferul său nu au ajuns în România din cauza unei presupuse intervenții a hackerilor.

Aceștia ar fi spart email-ul și ar fi redirecționat fondurile către un cont din Vietnam. Cu toate acestea, Becali a acționat prompt, depunând o plângere la FIFA și așteptând acum suma de 6 milioane de euro, cu tot cu penalități.

Dumitru Dragomir a comentat situația și nu s-a ferit să afirme că totul este o "vrăjeală" din partea clubului qatarez. Potrivit fostului președinte LPF, Al-Gharafa ar fi folosit această scuză pentru a întârzia plata, insinuând că aceștia nu dispun de bani pentru a onora transferul.

„E vrăjeală, nu au bani să plătească și au dat-o pe vrăjeală. Trebuia să trimită factură cu semnătură și ștampilă de aici, pe factură e numărul de cont. Asta e o vrăjeală care nu s-a mai pomenit, e imposibil. Nu au avut bani și de asta au spus că au trimis banii în Vietnam. Ce cauți să îi dai banii în Vietnam, ce treabă are România cu Vietnam? Asta e o vrăjeală”, a declarat Dumitru Dragomir, conform Fanatik.

Gigi Becali: ”Au spus că hackerii au spart mailurile! Vrăjeală!”

Patronul de la FCSB vede partea bună din această întâmplare. Gigi Becali a făcut deja plângere la UEFA, iar la suma de transfer pentru Florinel Coman s-a mai adăugat un milion de euro. Astfel, acum Al Gharafa trebuie să vireze în conturile roș-albaștrilor nu mai puțin de șase milioane de euro.

”Problema e că nu am primit banii pentru Coman. Cum să se întoarcă înapoi? Ei zic că au dat banii, dar că au fost păcăliți și au băgat banii în Vietnam. Ei au trimis un semn că ’domn-le noi am dat banii, dar în Vietnam’. Așa au zis, acum trebuie să ne dea încă un milion în plus, 6 milioane, noi am dat la FIFA. Noi am mai pățit asta cu ei, cu Keșeru.

Ei aveau contul nostru, sunt astea electronice. Ei spun așa ’Voi ne-ați trimis factură, dar niște hackeri au spart mailul, au modificat mailurile și ne-au trimis nouă alt număr de cont’. Vrăjeală! Noi am dat la FIFA să ne mai dea un milion.

Pentru noi e bine, că acum luăm șase milioane. Au făcut anchetă la poliție. Noi nu avem treabă, noi trebuia să primim banii până în data de 31”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.