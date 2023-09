Ce scrie L'Equipe despre suspendarea Simonei Halep: ”A sperat”

Câștigătoare a două titluri de grand-slam, Simona Halep a primit astăzi verdictul. Constănțeanca trebuie să stea nu mai puțin de patru ani pe tușă, din cauza testului pozitiv la substanța interzisă Roxadustat. Anunțul a fost făcut de ITIA (Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis).

Romanian tennis player Simona Halep has been suspended for a period of four years following breaches of the Tennis Anti-Doping Program.https://t.co/dO3PdIruyF pic.twitter.com/cLRU7EhkjY