Ce n-a văzut Stuttgartul! Emma Răducanu, spulberată de Jelena Ostapenko: „M-am simțit ca în finala cu Halep”

Înfrângere usturătoare, suferită de Emma Răducanu (20 de ani, 68 WTA), în primul tur al competiției de calibru WTA 500 de la Stuttgart, Germania.

Campioana US Open 2021 a cedat în fața câștigătoarei turneului de la Roland Garros, din 2017, Jelena Ostapenko, scor 6-2, 6-1, în doar 59 de minute de joc.

Jelena Ostapenko: „M-am simțit ca în finala Roland Garros 2017 în unele momente.”

Cinci break-uri a reușit sportiva letonă pe serva britanicei, în timp ce Răducanu nu a reușit niciun game pe serviciul adversarei, afișând un joc neconvingător, înaintea turneelor de calibru WTA 1000 ale sezonului de zgură, programate în săptămânile următoare, la Madrid și la Roma.

Într-o manieră provocatoare pentru fanii Simonei Halep, Jelena Ostapenko s-a declarat mulțumită de jocul făcut, precizând că s-a simțit pe teren într-un mod similar cu momentul finalei Roland Garros 2017, când a revenit de la 0-1 la seturi și 0-3 deficit, în setul secund, în fața sportivei din Constanța.

„Am fost fără frică și nu m-am gândit prea mult la ce urmează. M-am simțit ca în finala Roland Garros 2017 în unele momente, am fost concentrată exclusiv pe loviturile mele și am simțit că îmi poate ieși orice. Chiar și când am ratat unele lovituri, nu m-am descurajat, simțeam că totul e sub control și trebuie să fiu agresivă,” a declarat Jelena Ostapenko, la finalul meciului, notează site-ul oficial WTA.

