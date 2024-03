La aeroport, Simona Halep a fost întrebată și ce îi transmite Serenei Williams, fosta sa adversară din circuitul WTA, care, la scurt timp după suspendarea româncei din 2022, a scris pe Twitter "8 e o cifră mai bună". Multe persoane din lumea tenisului au speculat că americanca a revendicat finala pierdută contra lui Halep la Wimbledon 2019 în ceea ce ar fi putut fi al optulea său trofeu pe iarba londoneză.

"Ce îi transmiți Serenei Williams? 7 sau 8?" Replica Simonei Halep după înțepăturile americancei

"Nu am absolut nimic să-i transmit", a spus inițial Halep. Reporterul a insistat: "7 în dreptul ei sau 8, cum zicea ea?".

"Nu am absolut nimic de transmis pentru că nu am luat absolut nimic negativ. Fiecare e liber să declare orice dorește. Au fost multe critici, multe jigniri la adresa mea. Pot să spun că m-au motivat zi de zi să arăt adevărul, iar cei care m-au susținut au fost mult mai mulți și mult mai importanți.

Eu sunt bine, sunt împăcată sufletește pentru că știu că nu am făcut absolut nimic, s-a și dovedit acest lucru. Am foarte mulți oameni care mă apreciază și mă susțin necondiționat. Cu ei pot să fac treabă din nou", a completat Halep.

Simona Halep: "Îmi doresc să particip la Miami, dar am nevoie de două-trei zile"

La revenirea în țară, Simona Halep a confirmat că primul turneu la care poate participa este cel de la Miami. Organizatorii i-au oferit deja un wild card, iar sportiva spune că va lua o decizie finală în următoarele zile.

"Așa îmi doresc, să particip la turneul de la Miami. Dar acum doar ce am ajuns și am nevoie de două-trei zile pentru a mă pregăti mental. A fost o pregătire bună până acum, dar, ținând cont că nu am jucat un an și șase luni aproape un meci oficialx, va fi destul de dificil să reîncep, însă am tot timpul din lume și o voi lua pas cu cap", a spus Simona Halep, la aeroport.

Miami Open, turneu WTA 1000 cu premii totale în valoare de 8.770.480 de dolari, se dispută în perioada 19-31 martie.