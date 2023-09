Serena Williams o atacă subtil pe Simona Halep după suspendare și declanșează controversa: "8 e o cifră mai bună"

La scurt timp după anunțul oficial făcut de ITIA, Serena Williams a declanțat o controversă pe Twitter, după ce a postat următorul mesaj: "8 este o cifră mai bună".

Mai mult, Serena Williams a apreciat, tot pe Twitter, o postare făcută de Nicole Gibbs, fost număr 68 WTA și ex-adversară a Simonei Halep. "Este o dezamăgire foarte mare când descoperi că jumătate dintre idolii tăi din sport au trișat. Este atât de frustrant și face sportul să arate urât. Nu este o luptă corectă și te face să te întrebi câți dintre ei trec neobservați. Probabil mulți", a scris Nicole Gibbs.

După reacțiile Serenei Williams din social media, numeroși fani ai tenisului, dar și câteva publicații de specialitate au ajuns la concluzia că legenda sportului alb a trimis o săgeată către Simona Halep, iar "optul" la care face referire americanca este numărul de trofee de la Wimbledon pe care le-ar fi avut dacă nu pierdea contra româncei finala din 2019.

"Duelul pentru titlu de la Wimbledon 2019 a fost o demonstrație de forță a Simonei, care a învins-o clar pe americancă, 6-2, 6-2. Serena nu a ratat oportunitatea și i-a trimis o săgeată prin intermediul Twitter, făcând o referire la numărul de trofee de la Wimbledon pe care le-ar fi putut avea.

În caz că există vreun dubiu, a apreciat și un tweet în care se vorbea despre dezamăgirea de a descoperi că jumătate dintre idolii tăi din sport au trișat. Controversa e servită", au scris cei de la Punto de Break.

Such a disappointment when you discover like half of your heroes from your sports days were cheating. Just so so frustrating and makes sports so dumb - not a fair fight and makes you wonder how many are skating by unnoticed (I think probably a lot).