Câți bani a câștigat Victor Cornea, după finala turneului de la Napoli

Perechea româno-franceză compusă din Victor Cornea și Theo Arribage a suferit o înfrângere în finala de dublu la turneul challenger de la Napoli, Italia. Aceștia au fost învinși de cuplul format din Guido Andreozzi din Argentina și Miguel-Angel Reyes Varela din Mexic, într-un meci care s-a desfășurat timp de o oră și 24 de minute. Scorul final a fost 6-4, 1-6, 10-7, în favoarea adversarilor.

În semifinale, Cornea și Arribage au reușit o performanță impresionantă, învingând cuplul Romain Arneodo din Monaco și Sam Weissborn din Austria, cu scorul de 6-4, 6-4, după o oră și 22 de minute de joc intens.

Pentru perechea româno-franceză, aceasta a fost a doua finală consecutivă, după ce săptămâna trecută au câștigat titlul la turneul challenger de la Murcia, Spania. Chiar dacă au pierdut finala de la Napoli, Cornea și Arribage au obținut un cec în valoare de 4.870 de euro și 75 de puncte ATP la dublu, consolidându-și astfel poziția în clasamentul mondial.

Cu toate că este tânăr și talentat, Cornea a întâmpinat dificultăți în găsirea unui partener stabil de dublu. Avându-i alături pe 16 parteneri diferiți doar anul trecut, printre care Balaji, Lajovic și Oswald, Cornea continuă să caute partenerul perfect care să completeze stilul său de joc.

Chiar dacă a ratat turneele majore din Indian Wells și Miami luna aceasta, decizia lui Cornea de a concura în evenimente mai mici precum Murcia Challenger demonstrează determinarea sa de a excela și de a-și marca prezența în lumea tenisului. Rămâneți conectați pe măsură ce Victor Cornea își continuă călătoria către măreție în tenis!

