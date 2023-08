Schimbări uriașe întâmplate în top 10 WTA, în ultimele douăsprezece luni, pe fondul unor accidentări serioase experimentate de câteva dintre cele mai bune jucătoare de tenis din lume.

Numerele 2, 3, 8 și 10 ale clasamentului mondial din august 2022 se află departe de forma maximă, niciuna dintre cele patru nefiind în prezent apte de competiție, notează jurnalistul Christopher Clarey.

Pro #tennis a brutal sport physically & mentally

Consider WTA Top 10 from last August:

2 Kontaveit: Retired at age 27 w/ back condition

3 Badosa: Shut down 2023 season w/stress fracture in back

8 Muguruza: Indefinite break

10 Raducanu: Out after multiple surgeries pic.twitter.com/7jWa1T9TQp