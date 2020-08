Bianca Andreescu S-A RETRAS de la US Open! | Campioana en-titre a spus pas competitiei care a facut-o faimoasa

Bianca Andreescu a luat hotararea de a nu participa la editia 2020 a Openului American.

Bianca Andreescu nu va face deplasarea in Statele Unite ale Americii pentru US Open 2020. Grand Slam-ul programat sa inceapa la 31 august va avea loc in absenta campioanei in exercitiu, care anul trecut isi adjudeca primul turneu de mare slem la doar 19 ani.

Canadianca cu origini romane si-a motivat lipsa relatand ca nu se afla la parametri optimi din punct de vedere fizic pentru a concura la cel mai inalt nivel, Bianca fiind serios afectata de accidentari incepand cu toamna anului 2019.

"Dragi fani,

Dupa multe discutii cu cei apropiati, am luat dificila decizie de a nu ma intoarce la New York in acest an. Fac aceasta alegere pentru a ma concentra pe pregatirea mea fizica si a ma asigura ca ma pot intoarce la cel mai inalt nivel al meu. Victoria de la US Open de anul trecut a fost apexul carierei mele de pana acum si imi va fi dor sa fiu acolo," a fost fragmentul prin care Andreescu si-a anuntat fanii in legatura cu absenta sa de la New York.

"Totusi, realizez ca provocarile neprevazute, intre care pandemia de COVID-19 mi-au compromis posibilitatea de a ma pregati si a concura la standarde necesare pentru a-mi juca cel mai bun tenis," a mai scris Bianca Andreescu pe Twitter.

La US Open 2020 nu vor participa nici liderul WTA, Ashleigh Barty, si nici campioana en-titre, Bianca Andreescu, in vreme ce raspunsul final al Simonei Halep este inca asteptat.