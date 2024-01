„Mi s-a strâns stomacul” Ce a trăit Djokovic după ce a revenit în locul din care a fost deportat, în 2022

Novak Djokovic va împlini 37 de ani în luna mai a acestui an, care îl poate surprinde având în palmares nu mai puțin de 25 de titluri de mare șlem.

Performanța va fi atinsă dacă „Nole” va reuși să iasă campion la Melbourne pentru a unsprezecea oară. Revenit în 2023 după anul 2022, în care a sfârșit deportat din Australia - la capătul unei serii interminabile de discuții cu biroul de imigrație și reprezentanții statului Victoria, respectiv Ministrul Imigrației -, Djokovic nu s-a lăsat afectat pe teren și a celebrat, după o finală câștigată cu 3-0 la seturi, în fața grecului Stefanos Tsitsipas.

Djokovic a aterizat la Melbourne în același loc în care a ajuns în 2022

Spre deosebire de anul trecut, Djokovic a aterizat, în 2024, la terminalul care a fost locul de început al perioadei tensionate iscate din urma faptului că australienii nu l-au scutit pe „Nole”, în cele din urmă, de vaccinarea anti-COVID.

„Când am venit în acest an, am aterizat la același terminal ca și în 2022. Anul trecut am zburat mai întâi la Adelaide, așa că am aterizat la un alt terminal în Melbourne.

Când am venit anul acesta, am aterizat la același terminal ca și în 2022 - am revăzut întregul drum pe care l-am parcurs atunci, biroul de imigrație, ba chiar am recunoscut un bărbat care era acolo acum doi ani. Mi s-a strâns stomacul,” a dezvăluit Djokovic la Melbourne.

Bucuria lui Novak Djokovic referitoare la acea experiență constă în faptul că influența exercitată prin atenția mediatică pe care a primit-o le-a făcut pe autoritățile australiene să elibereze marea parte a deținuților cazați în Park Hotel, locul în care a dormit cinci nopți alături de alți imigranți considerați problematici.

„Din ce am înțeles, cea mai mare parte a celor reținuți au fost eliberați. A fost un lucru bun care a rezultat din toată acea situație - din cauza mea, acel loc a atras atât de multă atenție mediatică, presiunea din partea presei a continuat, și oamenii au fost eliberați,” a declarat Novak Djokovic potrivit Tennis Majors.

