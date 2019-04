Antrenorul lui Halep, prima reactie dupa momentul de maxima tensiune de la Miami: "Simona nu m-a chemat acolo sa fiu sluga!"

Daniel Dobre, antrenorul Simonei Halep, a vorbit despre relatia pe care o are cu fostul lider mondial.

Dobre a incercat sa explice si momentul petrecut in timpul meciului cu Qiang Wang, din sferturile turneului de la Miami, cand Halep s-a rastit la el si la intreg staff-ul, cerandu-le acestora sa o aplaude atunci cand are lovituri castigatoare.

"Simona nu m-a chemat acolo sa fiu 'sluga', cum s-a scris, ci ca pe o persoana pe care o respecta. Nu a fost efectiv nicio problema intre mine si ea la acel moment. In momentul in care ea alege niste oameni cu care sa lucreze, se poarta frumos cu ei. In acelasi timp, iti si cere sa fii 100% implicat acolo. Pana la urma, daca stai sa te gandesti, ea e cea care alearga prin soare si cea care suporta multe lucruri. Dar intotdeauna este acolo pentru tine. Daca ai nevoie de ceva, vorbesti cu ea. Chiar daca ii necesita timp sau energie, ea incearca sa faca lucrurile alea ca sa te simti tu bine. Ca atare, daca ti-a cerut ceva sau daca s-a suparat, nu o face sa te jigneasca pe tine. Nu e nimic exagerat in ceea ce-ti cere. Cand vrei sa lucrezi cu un profesionist care da tot, nu te poti duce acolo cu jumatate de inima si sa ai asteptari sa faci doar ce vrei tu. Asta este viata", a declarat Daniel Dobre pentru site-ul treizecizero.ro.