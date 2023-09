Echipa Marii Britanii de Cupa Davis a învins Australia, Elveția și Franța pentru a-și rezerva un loc la turneul final, programat în luna noiembrie, la Malaga.

Triplu campion de Grand Slam și fost număr 1 ATP, scoțianul Andy Murray (36 de ani) a contribuit decisiv la conturarea succesului împotriva selecționatei elvețiene, când l-a învins pe Leandro Riedi, scor 6-7 (7), 6-4, 6-4.

Nu tiebreak-ul pierdut la șapte și dificultatea notabilă a partidei l-au făcut pe Andy Murray să cedeze, emoțional, la capătul partidei, ci gândul morții bunicii sale.

Murray a absentat de la înmormântarea bunicii pentru a putea ajuta Marea Britanie în parcursul său către turneul final.

"That was for you, Gran" ❤️

What an incredible performance from Sir @andy_murray given the circumstances ???? pic.twitter.com/02DzCy3WKD