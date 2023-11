Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de tenis din întreaga lume, Jon Wertheim - scriitor Sports Illustrated - a publicat un tweet conform căruia circuitele ATP și WTA ar putea avea enorm de pierdut.

Conform mesajului său, văzut de aproape jumătate de milion de persoane, oficialii celor patru turnee de mare șlem ar putea fi tentați să își unească forțele, iar împreună să achiziționeze cele mai importante turnee de calibru ATP/WTA 1000.

FWIW, hearing more chatter about the Slams joining to acquire 10 biggest events, forming a super tour (with Saudi Arabia getting 10th event)…leaving @atp and @WTA to run 500s and year-end finals…lot of hurdles to clear but this would be the proverbial game-changer…stay tuned