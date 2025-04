Ashleigh Barty, în 2021, Iga Swiatek - în 2022 și în 2023 - și Jelena Ostapenko, în 2025, i-au declinat jucătoarei din Belarus șansa de a ieși câștigătoare la Stuttgart și, implicit, ocazia de a primi un automobil Porsche Macan Turbo, la pachet cu premiul acordat campioanei, care, în acest an, a ajuns la suma de €142,610.

Sabalenka a digerat greu frustrarea de a fi pierdut a patra finală în cinci ani, la Stuttgart

Mai exact, ca reacție hazlie la realitatea tristă de a fi pierdut finala cu Jelena Ostapenko, Aryna Sabalenka i-a transmis adversarei, în ceremonia de premiere: „Bucură-te de această mașină uimitoare. Mă bucur că mi-o pot permite. După finală, o să îmi comand și eu una, pentru că se pare că e unica modalitate de a o obține,” a afirmat Sabalenka la Stuttgart.



La Madrid însă Aryna Sabalenka a confirmat că și-a achiziționat un Porsche 911 GT3 RS, imediat după finala pierdută la Stuttgart.

„Mi-am comandat mașina. Cred că o să merg cu GTRS. Are culoarea violet și, da, are toate opțiunile. Știți ce?! M-am săturat să pierd în finală, așa că am decis să iau cea mai nebunească mașină de acolo, iar de acum voi putea să conduc mai rapid prin Miami,” s-a lăudat prima jucătoare a ierarhiei mondiale.

În turneul de o mie de puncte din capitala Spaniei, Aryna Sabalenka (26 de ani) a debutat cu victorie împotriva Annei Blinkova, scor 6-3, 6-4.