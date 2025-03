Startul de meci a fost unul tensionat, antrenorul Marius Șumudică solicitând întreruperea jocului în primele minute după ce fanii campioanei FCSB au început să scandeze lozinci rasiste.



La finalul partidei, antrenorul Rapidului a explicat de unde a plecat totul și ce i-a răspus arbitrul de rezerve atunci când a reclamat scandările din tribune.

Șumudică: "Am vrut să opresc meciul"



"Am vrut să opresc meciul, nu e normal să fie ură de rasă. Am vrut să scot echipa de pe teren. Am vrut, am încercat, dar mingea era în joc. M-am dus la arbitru, dar mi-a zis că nu poate să facă nimic, că nu știu ce. Prin alte părți imediat se ducea la crainicul stadionului și dădea anunț.



N-am reacționat, mi-au făcut tot felul de bannere. Duc, v-am spus că duc, eu vin din galerie și sunt învățat, dar să ajungi să strige un stadion întreg... pentru mine este rasism! Ar trebui să se ia măsuri!", a spus Marius Șumudică la finalul meciului.

În urma rezultatului de pe Arena Națională, FCSB ocupă locul trei în play-off, cu 29 de puncte, iar Rapid rămâne pe poziția a șasea, cu 24 de puncte.



În jur de 26.000 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională la derby-ul dintre FCSB și Rapid.