Sabău, fost jucător de clasă al naționalei României, e principalul artizan al transformării formației U Cluj. Devenită o forță în Superliga României, trupa ardeleană a reușit în acest sezon să impresioneze. Cu Nistor și Chipciu oameni cu experiență, dar și cu jucători din care Sabău a scos cea mai bună versiune, U Cluj a arătat în multe jocuri că are o echipă care poate să contracareze jocul marilor candidate la titlu.



Una dintre candidate, U Craiova, e adversara de azi a Șepcilor Roșii. Și, firesc, la conferința de presă care a precedat meciul, fostul mijlocaș de la Dinamo, Feyenoord sau Brescia a vorbit despre forța generată în formația olteană de vedetele Alex Mitriță și Ștefan Baiaram.

Ioan Ovidiu Sabău: "Mitriță e un jucător valoros al campionatului"



„Mitriță e un jucător periculos, atunci când e în formă și are spații, am văzut și golurile marcate. Dar chiar dacă știu, se pare că mulți jucători nu iau măsuri pe ceea ce face el foarte bine, acele intrări în interior în care îi dai timp să gândească și să își pregătească șutul. Sperăm ca noi să înțelegem cum trebuie să abordăm, mai ales în zona de 16 metri. E un jucător valoros al campionatului, care are viteză, are execuții, la fel și Baiaram. Craiova e o echipă care nu arată rău deloc, dar noi nu că nu arătăm rău, noi arătăm foarte bine. În momentul de față, U Cluj s-a întors la ceea ce a fost înainte, cu un joc foarte dinamic, foarte rapid, cu una sau două atingeri. Controlăm jocul, asta nu înseamnă că nu avem și noi mici probleme, dar am crescut foarte mult în ultimele două săptămâni, după înfrângerea cu Dinamo.



Am crescut și mental și din punct de vedere al abordării. Nu am mai schimbat nici sistemul de joc, condiționat de calitățile unor jucători care au venit și cărora am dorit să le dau încredere și minute să joace. Am fost obligat și de cele trei accidentări (Cristea, Bic, Nistor-n.n.), plus Jasper, a patra accidentare, atunci am fost forțat să schimb sistemul și se pare că nu merge. Sistemul nostru e 4-3-1-2, am arătat foarte bine și am fost o perioada destul de lungă pe primul loc cu un joc consistent, plăcut. Presiunea e pe ambele echipe, și noi avem presiune, pentru că și noi ne dorim mai mult.

Cred că va fi un motiv în plus de stare de spirit, de motivație (faptul că și locul 4 poate duce în cupele europene, după rezultatele din Cupa României-n.n.). Noi suntem la primă experiență în play-off. Am crescut foarte mult, am surprins pe toată lumea. Ce e îmbucurător e că avem acei fani extraordinari de la peluză, care sunt bucuroși și ne susțin necondiționat. Ei iubesc această echipă", a declarat Ioan Ovidiu Sabău.