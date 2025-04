Oltenii l-ar ademeni pe Alibec cu un salariu de 25.000 de euro pe lună.

Denis Alibec: ”Aș fi nebun să mă gândesc la oferte!”

Denis Alibec a luat parte la conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul Ploiești. Atacantul constănțenilor a mărturisit că se gândește doar la salvarea de la retrogradare a lui Farul.

Întrebat despre zvonurile apărute despre un transfer la Universitatea Craiova, Denis Alibec a mărturisit că nu se gândește deocamdată la oferte din partea altor cluburi.

”Va fi un meci greu, dar cred că mereu am jucat bine acolo. Trebuie să reușim să ne impunem posesia, să controlăm noi meciul, doar așa putem câștiga. Avem nevoie de cele trei puncte, sunt vitale pentru noi și trebuie să luăm fiecare meci în parte ca pe o finală. Trebuie să uităm acel meci, ne-au dominat total, nu am avut nicio șansă, trebuie să ne aducem aminte ce am făcut bine la Sepsi și să repetăm meciul de acolo, cel puțin a doua repriză.

A fost ciudat la început, dar ne-am obișnuit deja, trebuie să o facem, chiar dacă nu ne place, cred că nimănui nu îi place să joace la retrogradare, dar trebuie să arătăm că suntem bărbați, trebuie să luptăm pentru Farul și împreună putem să scăpăm.

Pentru noi, barajul nu este o opțiune! Nu ne dorim acest lucru. Vrem să câștigăm cel puțin două din ultimele patru meciuri și să ieșim de acolo. Cred că ambiția va face diferența pe acest final, pentru că fotbal știm toți. Nici tactic nu va mai conta, ci dacă vom da totul pe teren.

(n.r. despre oferta de la Universitatea Craiova) Nu mă gândesc acum. Sunt aici acum, important este să ne salvăm și să ne batem pentru locul de Europa. Aș fi nebun să mă gândesc la oferte sau să vorbesc cu cineva. Chiar nu am vorbit deloc cu el, am vorbit doar despre ce trebuie să facem ca să salvăm Farul”, a spus Denis Alibec la conferința de presă.