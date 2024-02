(P) Maraton de meciuri europene! Super Oferta pentru Europa League şi Conference League

Seara de joi este rezervată partidelor din Europa League şi Conference League, iar în această seară vom afla şi ultimele formaţii calificate în optimile de finală din cele două competiţii.

Milan, în vacanţă în Franţa. Roma vrea calificarea pe Olimpico

AC Milan şi AS Roma sunt două dintre echipele considerate favorite la câştigarea trofeului Europa League, însă joi seară pornesc din poziţii diferite.

Milan a obţinut o victorie confortabilă, scor 3-0, în meciul tur cu Rennes, pe San Siro. Ruben Loftus-Cheek a marcat două goluri cu capul, iar Rafa Leao a închis tabela. Prin performanţa sa, Loftus-Cheek devine primul jucător al Milanului, după Kaka, care înscrie două goluri într-o „dublă” europeană. Cu toate acestea, Milan s-a împiedicat în weekend, suferind o înfrângere, 2-4, în deplasare cu Monza. În ciuda eşecului din Serie A, Milan vine în Franţa din postura de favorită la calificare.

În ciuda unei performanţe uşor sub aşteptări la Rotterdam, echipa lui Daniele De Rossi a reuşit să obţină un rezultat de egalitate în atmosfera intensă de pe De Kuip. Golul marcat de Romelu Lukaku, care a readus egalitatea pe tabelă, ar putea juca un rol crucial în determinarea echipei calificate în optimile de finală. Roma are o istorie de a trece de Feyenoord în momente cruciale, aşa cum s-a întâmplat în sferturile de finală ale Europa League în sezonul trecut, când Roma a pierdut prima manşă, disputată pe De Kuip. În plus, Feyenoord a fost echipa învinsă de Roma în finala Conference League din 2022, marcând primul trofeu european pentru italieni în 61 de ani.

Betis, aproape de eliminare. Viitorul lui Ajax se decide în Norvegia

Ajax şi Eintracht Frankfurt, două echipe cu istorie la nivel european, au obţinut doar remize în partidele din prima manşă. Betis Sevilla nici atât nu a putut, pierzând pe teren propriu cu Dinamo Zagreb.

Dinamo Zagreb a scris istorie în urmă cu o săptămână, învingând Betis şi bifând astfel prima victorie în deplasare împotriva unei echipe spaniole într-o competiţie europeană. Campioana Croaţiei pierduse în toate cele şapte vizite anterioare în Spania, dar acest lucru s-a schimbat când Bruno Petkovic a marcat din penalty în minutul 75 pentru a obţine o victorie preţioasă în Andaluzia. După eliminarea din Europa League, Betis va trebui să întoarcă rezultatul dacă vrea să-şi extindă aventura în Conference League dincolo de acest play-off eliminatoriu.

După un început promiţător după pauza de iarnă, cu trei victorii consecutive, forma recentă a lui Ajax a cunoscut o descreştere, marcată de o serie de patru meciuri fără victorie. Cu toate că a obţinut un rezultat onorabil, 1-1, împotriva lui PSV Eindhoven, Ajax nu a reuşit să le învingă pe Heerenveen şi NEC Nijmegen în Eredivisie. Această scădere de formă a lăsat-o pe Ajax la opt puncte în spatele locului al treilea. În condiţii normale, Bodo/Glimt s-ar fi putut mulţumi cu un 2-2 în deplasare cu Ajax, însă poate fi considerată o dezamăgire pierderea avantajului pe care l-a avut la Amsterdam.

