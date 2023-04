(P) Ryan, știi cum e când înfrunți un titan? Liverpool-Tottenham e despre o dublă invincibilitate 

Liverpool-Tottenham e duminică de la 18:30 și povestea e dincolo de invincibilitatea lui Klopp în fața lui Spurs pe Anfield (5 victorii, 3 remize), povestea e aici, în anvergura pe care o au The Normal One și al său Heavy Metal Football la orice confruntare cu antrenorii interimari.

E dificil să înfrunți un colos cum e Klopp, atunci când nu ai un orizont foarte clar. Inevitabil, pentru Mason și băieții lui, deplasarea pe Anfield e o călătorie transformațională. Cu gândurile mai mult la viitor, decât la clasament, Spurs are o misiune copleșitoare.

Istoria spune că nu doar Tottenham n-a reușit să câștige la Liverpool împotriva lui Klopp. Istoria spune că nici antrenorii interimari care l-au înfruntat pe neamț nu au reușit să-l învingă. Nici măcar atunci când ei au fost gazde.

Bruno Saltor (Chelsea) a remizat 0-0 pe Stamford Bridge, Ralf Rangnick a pierdut cu 0-4 pe Anfield, Scott Parker a pierdut cu 1-2 pe Craven Cottage, pe când era interimar la Fulham, iar Solskjaer a încheiat 0-0 pe Old Trafford, în perioada în care încă nu fusese confirmat în funcția de antrenor principal al Diavolilor Roșii.

Așadar, Ryan Mason devine cel de-al 5-lea interimar care îl înfruntă pe Jurgen Klopp. E cel mai tânăr (doar 31 de ani) și de aici... cel mai imprevizibil. Oare va reuși un rezultat istoric?

Absenții în tabăra oaspeților sunt Lloris, Bissouma, Bentancur. De la gazde vor lipsi Diogo Jota, Ibrahima Konate și Curtis Jones.

Echipele probabile pentru supermeciul de duminică

Ei se pare că vor pleca din vestiare spre gazon. Deja începe să se audă „Walk On, Walk On, With Hope, In Your Heart, And You’ll Never Walk Alone”... doar că, dacă ești între cei 11 îmbrăcați în alb pe tunelul care duce spre gazon, ești singur pe Anfield...

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Nunez.

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Hojbjerg, Skipp, Perisic; Kulusevski, Harry Kane, Son

Formulele potențiale de start creează așteptare pentru un meci deschis, în care ambele echipe să marcheze, în care să se înscrie peste 2.5 goluri, în care să numărăm cornere peste media de 10.06 a campionatului englez în actuala stagiune și în care, frustrările unui sezon ratat pentru ambele echipe să fie sancționate cu peste 4.5 cartonașe galbene.

Înaintea acestei etape, cu doar 5 meciuri care le-au mai rămas de jucat în actualul sezon, Liverpool e pe locul 7, cu 53 de puncte, Tottenham e pe 5, cu 54 de puncte. Ultimul loc de Champions League, poziția a 4-a e ocupată de Manchester United, cu 60 de puncte, însă United are două meciuri mai puțin, deci ecartul real ar putea fi unul de 12 puncte între ea și Spurs!

