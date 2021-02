(P) Cetatenii iau cu asalt optimile Ligii Campionilor!

Suntem mereu cu garda sus si cu oferta pregatita, iar SuperMeciul optimilor dintre Borussia Monchengladbach si Manchester City este cea mai buna oportunitate de a sarbatori sfarsitul sezonului rece cu un bilet castigator.

Autor: Silviu Elisei

Manchester City e un adevarat calau al echipelor germane, insa Monchengladbach nu se lasa intimidata de acest renume si cauta o victorie de proportii in acest meci. Vezi istoria meciurilor in care Cetatenii au spulberat echipele germane si pariaza pe favorita ta din acest meci! Inregistreaza-te acum pe platforma Superbet si plaseaza primul tau pariu!

Marco Rose vrea sa lase ceva in urma!

Cea mai mare satisfactie a unui antrenor e sa-si lase numele in Hall of Fame-ul unei echipe, iar pentru a ajunge la o astfel de performanta, are nevoie de rezultate formidabile in meciuri cu mize uriase. Optimile Ligii Campionilor i-au oferit lui Marco Rose oportunitatea de a-si castiga titlul de legenda pe banca lui Monchengladbach, iar o victorie in fata rivalilor englezi i-ar face despartirea si mai grea de echipa pe care a servit-o timp de aproape 2 sezoane. Plecarea la Dortmund e un pas mare pentru acesta, insa marea revansa din meciul de azi e tinta principala a antrenorului german. Ultimul duel al celor doua formatii s-a finalizat cu un egal in retur (1-1) si o victorie (4-0) in turul grupelor Ligii Campionilor, sezonul 2016-2017. Monchengladbach are nevoie de o revansa! Crezi ca va reusi Marco Rose o ultima SuperPerformanta pe banca Borussiei? Vezi aici oferta de pariuri si plaseaza un SuperBilet pe favorita ta!

Bavarezii au luptat 1-1 cu formatia Cetatenilor!

Daca Monchengladbach a plecat intotdeauna cu sansa a doua in meciurile cu Manchester City, Bayern Munchen a luptat ca de la egal la egal cu formatia englezilor, fapt relevat si in rezultatele meciurilor directe din ultimii ani. In sezonul 2014/2015, bavarezii au avut ceva de furca cu echipa Cetatenilor. Fiind in aceeasi grupa a calificarilor, fanii au avut parte de un tur-retur de foc intre cele doua echipe. Primul meci s-a finalizat cu victoria germanilor (1-0), insa returul s-a inclinat in favoarea formatiei engleze, iar Bayern a pierdut la limita (3-2) in penultimul meci din faza grupelor. In urma celor doua meciuri directe, ambele formatii au plecat cu onoarea nepatata, iar Bayern devenea a doua echipa germana care o invingea pe Manchester City in ultimul deceniu.

Schalke a trait cea mai grea infrangere!

De departe, infrangerea lui Schalke 04 a fost cea mai grea pentru suporterii germani. In urma cu 2 sezoane, Schalke si Manchester City se intalneau intr-un SuperMeci al optimilor din Liga Campionilor. Echipa nemtilor era increzatoare intr-un rezultat favorabil, insa Manchester City i-a spulberat orice dorinta dupa un 7-0 usturator. A fost un meci cu 6 marcatori, mai bine de jumatate din echipa a marcat pentru formatia englezilor, iar Schalke, din nefericire, obtinea una dintre cele mai grele infrangeri din istoria clubului in competitiile europene. Bucuria lui Sterling si a lui Aguero era acompaniata de suferinta de pe banca a lui Domenico Tedesco. Cel mai tanar antrenor din istoria lui Schalke a simtit pe pielea sa cea mai grava infrangere. Ironic sau nu, Cetatenii si-au castigat un renume in competitiile europene, iar acum a venit randul celor de la Borussia Monchengladbach sa-si incerce norocul. Descarca aici aplicatia Superbet si arata-ne biletele tale pe SuperSocial!

#PARIEMPEBINE #IMPREUNASUNTEMSUPER