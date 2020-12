"Am avut senzatia ca au jucat cu Juventus!" Mironica si invitatii sai au analizat CFR si Craiova inainte de derby la SuperLive! Cu cine a fost comparat Cicaldau

CFR Cluj si Universitatea Craiova incheie turul campionatului cu un super-derby in lupta la titlu.

Mihai Mironica si invitatii sai au analizat ultimul meci al turului din Liga 1 in cadrul ultimei editii a emisiunii SuperLive! Cei trei au comentat forma in care se gasesc cele doua echipe inainte de intalnirea care poate rasturna clasamentul.

In cazul unei victorii, CFR Cluj trece pe locul 2 in clasament, iar Craiova pe locul 3.

"Imi imaginez ca echipa va fi motivata pentru meciul cu CFR si vom reusi sa jucam exact ca in ultimul meci in Gruia, acel 2-3, cred ca a fost unul dintre cele mai bune meciuri facute de Craiova in ultimii ani.

Intotdeauna mi s-a parut ca CFR are un lot foarte bun, o echipa foarte buna, experienta. Asta e deosebit pentru ei, joaca de multi ani impreuna, nu au pierdut jucatori foarte importanti si au avut si antrenori capabili sa ii motiveze. Sper ca noi sa ne motivam.

Imi aduce putin aminte de Ovidiu Stanga, avea calitatile lui, ususrinta de a ajunge in fata portii. Ne ajuta pe noi, asa e Cicaldau acum. Nu cred ca a fost sezon sa nu dea peste opt goluri.

Mamut este un jucator foarte bun, dar ii mai trebuie ceva timp, sa inteleaga jocul echipei, sa se obisnuiasca", a spus Gica Craioveanu.

"Comentariile de la Craiova dupa meciul cu FCSB au fost de asa natura incat am avut senzatia ca au jucat cu Juventus.

Raportat la antrenori, eu cred ca va fi 1-0 pentru Iordanescu, e un antrenor extrem de meticulos din cate cunosc. De partea Craiovei, cred ca vor fi motivati pentru ce s-a intamplat cu FCSB. Eu as merge pe un meci nul.

Cred ca Universitatea joaca foarte bine in zona de mijloc, dar presiunea de pe atacanti este mult prea mare", a spus Mita de la Bere Gratis.