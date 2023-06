„Astăzi e zi de sărbătoare” și ”Ai distrus echipa”! Ce au comentat suporterii azeri după ce Laurențiu Reghecampf a plecat de la Neftchi Baku

Antrenorul român Laurențiu Reghecampf a părăsit astăzi banca tehnică a formației azere.

Suporterii lui Neftchi Baku nu s-au abținut de la a comenta în dreptul postării de adio pe care clubul azer a urcat-o pe rețelele de socializare. În timp ce clubul îi mulțumea lui „Rege”, fanii l-au criticat masiv.

???????? Thank you for your all services, Mister Rege and staff! Good luck in your next career steps ✌????????????#Neftçi #LaurentiuReghecampf pic.twitter.com/Wb0laqvaAz