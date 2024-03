Spaniolii i-au achitat goalkeeperului clauza de reziliere de la Rapid București, în valoare de 800.000 de euro. Horațiu Moldovan a fost adus pe ”Metropolitano” pentru a fi rezerva lui Jan Oblak.

The Invincible! Horațiu Moldovan, două parade spectaculoase la antrenamentele lui Atletico

Horațiu Moldovan a fost până acum rezervă în UEFA Champions League (0-1 vs. Inter), Copa del Rey (1-0 vs. Sevilla, 0-1 și 0-3 vs. Athletic) și în La Liga (2-0 vs. Valencia, 2-1 vs. Rayo, 1-1 vs. Real, 0-1 vs. Sevilla, 5-0 vs. Las Palmas, 2-2 vs. Almeria).

Pe contul oficial de TikTok al celor de la Atletico Madrid, Horațiu Moldovan a apărut într-un videoclip în care s-a întins spectaculos pentru a apăra două șuturi violente trimise din apropierea sa.

Postarea a generat peste 750 de mii de vizualizări, peste 90 de mii de aprecieri și aproape 2300 de comentarii în secțiunea dedicată special acestora. Pe deasupra, videoclipul a fost distribuit de peste 5000 de ori.

Atletico Madrid își schimbă emblema

Conform clubului, Atletico Madrid își va schimba blazonul de la 1 iulie 2024. Astfel, Horațiu Moldovan (26 de ani) și colegii săi vor purta pe tricouri emblema istorică începând cu sezonul 2024/2025.

Clubul din Capitală a adoptat emblema actuală în urmă cu șapte ani. Ursul de pe sigla veche a devenit albastru, la fel și linia galbenă din jurul emblemei. Au fost tăiate și două dungi, dar a rămas neschimbat numărul stelelor. Acestea sunt 7 și reprezintă provinciile din jurul orașului.

După votul suporterilor, Atletico Madrid va reveni la emblema veche. Aceștia au dus o adevărată campanie pentru a convinge clubul să organizeze referendumul respectiv.

