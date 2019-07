Surpriza de proportii! Unde va juca Alex Chipciu in noul sezon

Fundasul nationalei Romaniei are o noua sansa.

Alex Chipciu ramane la Anderlecht! Internationalul roman a devenit o varianta serioasa pentru noul antrenor, Vincent Kompany, urmand sa evolueze ca fundas dreapta in urmatorul sezon! Kompany are batai de cap pe acest post, Najar, Saelemaekers si Sowah fiind accidentati, in timp ce Lutonda este inca pusti si sezonul trecut a jucat la echipa U21 pe postul de fundas stanga.

Astfel, Michael Verschueren, directorul sportiv al lui Anderlecht, le-a transmis fanilor la o intalnire a suporterilor ca Alex Chipciu va fi jucatorul folosit pe aceasta pozitie! Nu este exclusa o plecare, insa sansele sunt mici ca acest lucru sa se intample, echipa belgiana fiind nevoita sa aduca un fundas dreapta daca renunta la roman.

Chipciu este dorit de mai multe cluburi din Turcia, insa Anderlecht exclude varianta unui nou imprumut. Astfel, noul sezon il va gasi pe Chipciu, aproape sigur, in apararea lui Anderlecht langa Vincent Kompany, fostul capitan al lui Manchester City care a devenit antrenor-jucator la Anderlecht din aceasta vara.