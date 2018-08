SUPER GOL, executie geniala a lui Eric Bicfalvi! Romanul a marcat golul inceputului de sezon in Rusia // VIDEO

Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Eric Bicfalvi a deschis scorul in meciul cu Dinamo Moscova cu o executie formidabila. Preluarea face toti banii.

Erik Bicfalvi ???????? scored this today for Ural against Dinamo Moscow.

Look at that control. Genius! ????

????: @matchpremier pic.twitter.com/1u7YbBnEWj