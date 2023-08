Spaniolii sunt în delir după venirea lui Ianis Hagi: "Are viteză, e inteligent și foarte tehnic"

Jurnaliștii publicației Noticias de Alava laudă din plin mutarea făcută de Deportivo Alaves. Ianis Hagi va purta tricoul cu numărul 10 la noua sa echipă.

Jurnaliștii spanioli laudă împrumutul lui Ianis Hagi

Ziariștii din Țara Bascilor spun că Hagi Jr are o tehnică de invidiat, viteză și judecă foarte bine toate fazele:

"Calitatea lotului crește considerabil după venirea lui Hagi. Este foarte tehnic, controlează balonul la fel de bine cu ambele picioare. Românul vine după un an 2022 dificil, în care a ratat 69 de meciuri din cauza unei accidentări. Acum vrea să redevină principalul protagonist al echipei și să ne arate din nou ce poate.

Împrumutul la Deportivo Alaves reprezintă o oportunitate briliantă pentru tânărul jucător. Aici poate să redevină încrezător în calitățile sale, după un an extrem de dificil. Este un jucător cu foarte multă calitate, cu siguranță poate face diferența în orice meci. Are viteză, judecă foarte inteligent atunci când are mingea la picior și acum poate să strălucească în La Liga.

Rămâne de văzut cât de repede se va adapta într-un nou oraș, într-o nouă țară. Cu toate acestea, tatăl său cunoaște foarte bine fotbalul spaniol", se arată în materialul realizat de Noticias de Alava.

Ianis Hagi, mutare în La Liga

Rangers a decis să-l împrumute pentru acest sezon pe Hagi Jr în prima ligă din Spania. Ianis va încasa în continuare 1,3 milioane de euro pe sezon, iar Rangers și Deportivo Alaves vor împărți acest cost.

Ianis ar fi putut să debuteze în a treia etapă din La Liga, contra lui Getafe, dar a fost lăsat în afara lotului.

Internaționalul român va putea debuta oficial în La Liga pe 2 septembrie. În etapa cu numărul 4, Deportivo Alaves va primi vizita celor de la Valencia.

De-a lungul carierei, Ianis Hagi a mai jucat pentru FC Viitorul (actuala Farul), Fiorentina, Genk și Rangers. Pentru naționala României, fiul "Regelui" a evoluat în 26 de meciuri și a înscris două goluri.

Hagi mai are contract cu Rangers până în 2026. Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a mijlocașului se ridică la 4 milioane de euro. El ocupă locul 3 în lotul lui Deportivo Alaves din punct de vedere al cotei de piață. Doar Andoni Gorosabel (27 de ani / 9 milioane de euro) și Antonio Blanco (23 de ani / 5 milioane de euro) stau mai bine decât Ianis Hagi.