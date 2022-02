"Somptuosul Pușcaș". Curg laudele pentru atacant după primul gol la Pisa. Ce notă a primit

Integralist la Pisa, Pușcaș a marcat pentru 1-1 în minutul 18, cu un șut puternic de la opt metri de poartă. Echipa atacantul român a obținut victoria grație autogolului lui Pedro Pereira, din minutul 65.

"Somptuosul Pușcaș" a titrat publicația italiană Tuttomercatoweb, care i-a acordat lui George cea mai mare notă de pe teren, 7,5: "A reușit primul gol în tricoul Pisei, oferind o mostră din calitățile sale fizice și tehnice, care sunt peste medie. A luptat pentru fiecare minge de parcă ar fi fost ultima", au scris italienii.

George Pușcaș este împrumutat de Reading la Pisa până la finalul sezonului în curs, însă italienii au opțiunea de a-l transfera definitiv.

George Pușcaș gets his first goal for Pisa ???????????? #readingfc pic.twitter.com/ktEyA21xTv