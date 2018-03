Scene incredibile la meciul lui Sumudica: Lung a fost eliminat, Sapunaru a intrat in poarta si a luat gol! VIDEO

Kayseri a pierdut din nou in Turcia.

Konyaspor 2-0 Kayserispor

FINAL MECI in Turcia! Echipa lui Marius Sumudica pierde cu 2-0 in deplasare la Konyaspor. Silviu Lung a fost eliminat in prelungiri, dupa ce si-a facut KO un adversar. Sumudica epuizase toate schimbarile, astfel ca Sapunaru a intrat in poarta. El a primit gol din lovitura libera, la chiar ultima faza a partidei.







Min 94: GOL KONYA! Sapunaru a fost invins din lovitura libera!

Min 92: Silviu Lung, ELIMINAT pentru fault in afara careului! Sapunaru intra in poarta in finalul meciului!



K?rm?z? kart gören Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung JR, Fenerbahçe maç?nda olmayacak. Sar? kart gören Sapunaru da cezal? duruma dü?tü. O da önümüzdeki hafta yok! pic.twitter.com/IWNNPoVSn5 — Habertürk Spor (@HTSpor) March 18, 2018



Min 4: GOL Samuel Eto'o! Camerunezul a marcat in urma unei pase de la adversar.





Echipele de start