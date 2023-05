Reacție de la Rakow după ce Deian Sorescu a ieșit pe locul al doilea alături de FCSB! Ce au scris polonezii 

Roș-albaștrii nu au reușit să câștige titlul pentru al optulea an consecutiv, după ce au pierdut meciul cu Farul, deși au condus cu 2-0. FCSB a ieșit, încă o dată, vicecampioana României, iar Gigi Becali a anunțat schimbări majore la echipă, dezvăluind că renunță la anumiți fotbaliști.

Finanțatorul a spus și numele jucătorilor la care a renunțat, iar printre ei s-a regăsit și Deian Sorescu, fotbalistul împrumutat în această iarnă de la Rakow. Becali a dezvăluit că jucătorul urmează să revină în Polonia, nemulțumit de aportul pe care l-a avut la echipa sa, dar și de faptul că ar trebui să îl cumpere pentru a rămâne.

Ce au scris polonezii despre Deian Sorescu

Rakow a cucerit titlul în Polonia în acest an, titlu ce i-a fost trecut în palmares și fotbalistului român, însă presa poloneză anunță că internaționalul român ar urma să schimbe iar echipa odată revenit la Rakow. Pe site-ul oficial al clubului polonezii au oferit detalii legate de situația sa din România și ce rezultat a obținut.

„În majoritatea țărilor campionatele ajung la final. Weekend-ul trecut, Deian Sorescu și FCSB au încheiat pe locul al doilea în Superliga. Cu o etapă înainte de final, Farul Constanța și-a asigurat titlul în România. Argintul a mers către FCSB, unde Deian Sorescu este împrumutat.

În meciul crucial din finalul sezonului echippa lui „Soare” a pierdut cu 2-3 în fața Farului. Fotbalistul a jucat 90 de minute, iar săptămâna viitoare urmează ultima etapă din România”, au scris polonezii.

6 jucători de la FCSB, dați afară azi! Anunțul lui Gigi Becali

Deian Sorescu se va întoarce la Rakow. Gigi Becali spune că l-ar fi păstrat pe fundașul dreapta doar dacă polonezii ar fi acceptat să prelungească împrumutul.

"Tamm, la revedere, am încheiat cu el. Am încheiat cu Tamm, cu Cristea, Omrani, Boban Nikolov, Crețu. Cu Oaidă nu, vreau ceva bani pe el, 100.000 sau 200.000. Am încheiat contractul cu ei.

La Cristea mi-e frică că îl ia Hagi și îl face fotbalist. El face fotbaliști din nimic. Tu n-ai văzut? Până la urmă, o să le pun la clauze, că le dau drumul liber, dar n-au voie să meargă la Farul. Glumesc, să se ducă băiatul.

Dawa are contract. Ce pot să-i fac? Rămâne, dar vom angaja un antrenor care să-i spună să paseze, să nu-i fie frică. Dawa e puternic, foarte puternic și ne bazăm pe el

Sorescu, da, e al șaselea jucător. Ce să fac cu Sorescu? Îi mulțumesc pentru ce a făcut, dar nu îi mulțumesc că... păi, ce a făcut Borza pe acolo?! Am zis să intre Cordea și să stea lângă Borza. A făcut Borza ce a vrut pe acolo. Eu mi-am dat seama că Sorescu nu e fundaș. El ne-a ajutat într-un fel și... dacă vor să ni-l mai lase împrumut, dar nu putem să dăm bani. Trebuie să dăm 900.000 pe el.", a spus Gigi Becali, la Fanatik.