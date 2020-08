Razvan Marin, pasa de gol in amicalul cu Waalwijk. Mijlocasul roman are o SANSA imensa de a intra in calculele antrenorului in acest sezon!

Razvan Marin (24 de ani) poate deveni un jucator de baza in acest sezon pentru Ajax.

In partida amicala castigata de Ajax, de pe teren propriu, cu scorul de 6-1 contra celor de la Waalwijk, mijlocasul roman a jucat in cea de-a doua repriza. Acesta a avut o evolutie foarte buna la primul meci dupa 5 luni in tricoul lui Ajax. Marin a centrat perfect din corner la golul de 3-0 inscris de Ekkelenkamp.

"Lancierii" vor sa-si schimbe strategia pentru sezonul viitor dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus care a trimis in criza majoritatea cluburilor. Acestia sunt dispusi sa renunte la mai multi jucatori de baza in urmatoarea perioada de mercato, majoritatea de la centrul terenului. Sunt sanse foarte mari ca Donny van de Beek, principalul concurent al romanului de la formatia din Amsterdam, sa prinda un transfer la o echipa tare in această vara. Astfel s-ar elibera pozitia din teren care ii convine cel mai mult lui Marin, anunta presa din Belgia.

Razvan Marin este perseverent si a sustinut mereu ca isi doreste foarte mult sa reuseasca sa devina om de baza pentru antrenorul sau, Erik ten Hag. Romanul spera sa primeasca o sansa imensa in urma careia sa demonstreze ca oricand se poate apela la serviciile sale. El considera ca doar un parcurs cu evolutii bune la Ajax l-ar putea ajuta sa faca pasi importanti in cariera sa.