Răzvan Marin a apărut la interviu după eșecul cu Inter și i-a transmis un mesaj antrenorului: "Sper să facă asta și cu mine"

Singurul gol al meciului a fost marcat de Federico Dimarco, în minutul 51, care a trimis un șut direct în vinclu, din afara careului. Răzvan Marin a jucat până în minutul 69, când a fost înlocuit cu Jacopo Fazzini.

Răzvan Marin: "Sper ca noul antrenor să mă facă și pe mine un jucător mai bun"

Răzvan Marin a apărut la interviurile de după meci și s-a arătat parțial mulțumit de modul în care a arătat Empoli, care venea după un eșec usturător cu AS Roma, scor 0-7. Mijlocașul român a spus câteva cuvinte și despre noul său antrenor, Aurelio Andreazzoli.





"Obiectivul nostru era să o punem pe Inter în dificultate și cred că am avut o evoluție bună, însă nu a fost suficient. Am jucat ca o echipă, am muncit foarte mult, însă nu am reușit pentru că Dimarco a reușit un gol extraordinar.





Antrenorul a încercat să aducă puțină pozitivitate în cadrul lotului. Am auzit multe lucruri despre el. Sper să mă facă și pe mine un jucător mai bine bun, la fel cum i-a făcut și pe alții", a spus Răzvan Marin, pentru Pianeta Empoli.

După eșecul cu AS Roma (0-7), Empoli l-a demis pe Paolo Zanetti și l-a readus la echipă pe Aurelio Andreazzoli (69 de ani). De-a lungul carierei, Aurelio Andreazzoli a lucrat la Ortonovo, Pietrasanta, Castel Nuovo Garfagnana, Lucchese (juniori), Massese, Fiorentina (juniori), Tempio, Anglianese, Grosseto și Alessandria, apoi a fost antrenor secund la Udinese (2003-2005) și AS Roma (2003-2009, 2011-2017) și a fost principal la AS Roma (2013), Empoli (2017-2018), 2019, 2021-2022), Genoa (2019) și Ternana (2022-2023, 2023). În palmares are o promovare în Serie A cu Empoli (2017-2018)