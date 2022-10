Echipă antrenată de Răzvan Lucescu s-a impus cu scorul de 2-1 în derby-ul cu Olympiakos Pireu, chiar pe terenul campioanei, în ultimul meci din etapa a opta a Superligii din Grecia.

Vicecampioana a deschis scorul pe Stadionul ''Georgios Karaiskakis'' prin autogolul lui Sokratis Papastathopoulos (minutul 8), dar gazdele au restabilit egalitatea până la pauză, prin reuşita columbianului James Rodriguez (minutul 37).

Golul victoriei lui PAOK a fost marcat de germanul Khaled Narey (minutul 56), care a ajuns astfel la patru reuşite în acest sezon, după transferul de la Fortuna Dusseldorf. În urma acestui succes, PAOK a făcut rocada în clasament cu campioana en titre. A fost prima victorie obţinută de PAOK în ultimele şase dueluri directe cu Olympiakos.

Reacție nervoasă a lui Răzvan Lucescu la conferința de presă

"Vreau să ne spui de ce Olympiacos a adus jucători ca James Rodriguez, Marcelo şi Bakambu dacă întâlneşte echipe care joacă precum PAOK, cu cruzime şi lipsă de sportivitate", a întrebat un reporter la conferinţa de presă.

"Nu am fost fair-play? Am câştigat! Cred ar trebui să vă fie ruşine ţie, celor de la Federaţie şi celor din Comisia Arbitrilor. Ce spui tu nu reflectă realitatea. Echipei mele nu i-a fost acordat un penalty care a fost de 10 ori mai clar decât orice penalty dat vreodată, mai ales echipelor din Atena. Sunt penalty-uri date, apoi la VAR e întoarsă decizia.

Nu ştiu ce vorbesc arbitrii între ei. Ar trebui să înţelegi mai bine şi să-ţi faci meseria înainte să întrebi astfel de lucruri. Am văzut lucruri incredibile. Uită-te la fapte, nu o ataca pe PAOK! Mai rămâne doar ca echipele din Atena să primească penalty după o adiere de vânt. Aşa că mai bine ar trebui să te gândeşti cum decurg meciurile. Am jucat mai bine astăzi, am câştigat meciul", a răspuns Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.

"Ar trebui să ai mai mult respect pentru jurnalişti, care au şi ei un punct de vedere", i-a spus jurnalistul lui Răzvan Lucescu.

"Când mă vei respecta, atunci te voi respecta şi eu", a răspuns tehnicianul român.

"Eu nu am vorbit urât cu tine, tu ai făcut-o", a fost replica reporterului, moment în care Lucescu s-a ridicat şi a plecat de la conferinţa de presă.