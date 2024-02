Răzvan Lucescu a primit o veste proastă de la Fabrizio Romano! PAOK poate pierde o vedetă

Fundașul central William Troost-Ekong (30 de ani) a strălucit la Cupa Africii pe Națiuni, iar acum a intrat în atenția cluburilor din Arabia Saudită. Fabrizio Romano scrie că evoluțiile de la turneul final l-au propulsat în atenția șeicilor.

Naționala Nigeriei, condusă de căpitanul William Troost-Ekong, a ajuns până în finala Cupei Africii pe Națiuni. În ultimul act, "Super Vulturii" vor înfrunta Coasta de Fildeș. Marea finală va avea loc duminică, de la ora 22:00.

William Troost-Ekong este un om important PAOK Salonic, sub comanda lui Răzvan Lucescu (54 de ani). În acest sezon, nigerianul cu origini olandeze a evoluat în 22 de partide oficiale.

PAOK Salonic este lider în Grecia, cu 50 de puncte. AEK Atena ocupă locul 2, cu 48 de puncte. Podiumul este completat de Panathinaikos, cu 47 de puncte.

William Troost-Ekong joacă din iulie 2023 la Salonic. Acesta a fost transferat din Premier League, de la Watford, pentru 1 milion de euro.

Apărătorul central s-a școlit în academiile lui Fulham și Tottenham, iar până acum a evoluat în șase țări diferite. El a mai jucat de-a lungul carierei pentru FC Groningen, FC Dordrecht, Gent, Haugesund, Bursaspor, Udinese, Salernitana și Watford.

???????? Nigeria captain William Troost-Ekong caught the attention of clubs in Saudi due to his impressive performances in the AFCON.

He’s been leading PAOK to top of Greek Super League and Europe Conference League, he’s very happy there — but the Saudi interest for summer is strong. pic.twitter.com/4l865f9EfJ