Împrumutat în prima parte a acestui sezon la Rapid, Mățan a jucat în doar șase meciuri din cauza unei accidentări. În iarnă, giuleștenii au decis să nu activeze clauza de transfer definitiv, iar mijlocașul s-a întors în SUA, la Columbus Crew.

Spre deosebire de prima perioadă petrecută în MLS, Mățan este acum titular incontestabil la Columbus Crew, iar pentru român au apărut și reușitele. Un prim gol marcat în meciul cu New York Red Bulls (1-2), dar și două pase decisive: una contra lui DC United (2-0) și alta în victoria la scor de duminică împotriva celor de la Atlanta United, 6-1.

Mai mult, pe lângă assist-ul din meciul cu Atlanta, Mățan a contribuit la alte două goluri marcate de echipa sa.

"Ce poveste frumoasă de izbăvire pentru Mățan, după ce a fost împrumutat la Rapid anul trecut", a scris jurnalistul Travis Jones, care a evidențiat reușitele românului din startul acestui sezon de MLS.

"Antrenorul Wilfried Nancy l-a readus în prim-plan pe Alexandru Mățan, care anterior a fost marginalizat, iar acum produce", a scris și site-ul oficial al MLS.

Alex Mățan a fost transferat de Columbus Crew în martie 2021, de la Farul Constanța, pentru 1,5 milioane de euro. Este prima experiență în străinătate pentru tânărul mijlocaș.

With his 3 assists last night against #WeAreTheA, Alexandru Matan is currently tied for first in the MLS in assists (4). He also scored his first MLS goal this year.

A nice story of redemption after being loaned out to Romanian side Rapid Bucuresti last season. #Crew96